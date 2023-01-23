زيادة جديدة في أسعار فورد إيكوسبورت 2023| تفاصيل

أعلن وكيل شركة فورد في مصر عن زيادة جديدة في سعر فورد إيكوسبورت موديل 2022 خلال عام 2023 ، حيث وصلت تلك الزيادة إلى 50 ألف جنيه علي جميع أسعار فورد إيكوسبورت بعد الزيادة السابقة لها في شهر يناير الجاري.

سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023

مواصفات محرك سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023

تأتي سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023 في مصر بدون تغييرات عن طراز 2022 ، وتستمد قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 123 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية.

سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023

مواصفات السلامة والأمان في سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023

تحتوي سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، فرامل ABS، وESP، وEBD ، ونظام قياس الضغط في الإطارات، ومثبت سرعة، و7 وسائد هوائية، ونظام إنذار ضد السرقة، ونظام تخفيف الاصطدام، وزر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.

سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023

مواصفات سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023

زودت سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، باور، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وتكيف، ومرايات جانبية كهربائية، ريموت كنترول، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، وإضاءة ليد أمامية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وعجلات رياضية مقاس 16 أو 17 بوصة، وزجاج معتم، وحساسات ركن خلفية، وقضبان سقف فضية، وحساسات مطر، وشبكة من الكروم أمامية، ومصابيح أمامية أوتوماتيك، ومصابيح زينون.

سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023

أسعار فورد إيكوسبورت الجديدة في عام 2023 بعد الزيادة :

سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2023

الفئة الأولي تباع بسعر 595 ألف جنيه، بدلاً من 545 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 660 ألف جنيه، بدلاً من 610 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.