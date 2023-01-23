برازيلي جديد| شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم موليكا ويعلن البديل

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل ملف ضم مهاجم جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق مصر علي ضم موليكا نجم باشكتاش التركي خلال الفترة الحالية حيث أنه لديه قناعه تامه بإمكانيات اللاعب.

وأضاف شوبير أن نادي باشكتاش التركي طلب مبالغ مالية ضخمة وهو الأمر الذي رفضه الأهلي تماما.

وتابع أن الأهلي اتجه عقب ذلك للمهاجم البرازيلي سوزا وبدأت المفاوضات التي سارت بسلاسة وتم الاتفاق علي كافه التفاصيل، مشددا أن كولر أكد عقب ذلك أن الأفضل ضم موليكا بدلا من سوزا.

وأضاف أن الأهلي جدد عقب ذلك مفاوضاته مع موليكا حيث يسعي الأهلي لضم اللاعب إعاره مقابل مليون دولار حيث أن يري الأهلي أنه من الممكن بيع اللاعب عقب ذلك والاستفادة منه ماديا، مؤكدا أن الأمر لم يتم حسمه حتي الآن

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها السابعة من مساء غد بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.