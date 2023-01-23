عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

‫الإسكان: فتح باب التقدم لشغل منافذ بمشروع شارع مصر بـ"العبور"

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطى

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم فتح باب التقدم لشغل 10 منافذ بيع " بايك " بمشروع 

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه من مشروعات بمدينة سوهاج الجديدة

المشاط: المؤسسة الإسلامية قدمت تمويلا بقيمة 275 مليون دولار

 مصر " بازار العبور "، موضحاً أنه يتم تقديم الطلبات بإسم رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، حتى يوم الإثنين الموافق 6/2/2023 بنظام الإشغال الشهري، وذلك في إطار توفير فرص عمل لقاطني  المدينة، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين عبر توفير البديل المناسب.

 

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم إتاحة 6 بايكات بنشاط مأكولات، و 2  بايك بنشاط منطقة أطفال، وبايك بنشاط أدوات مكتبية، وبايك آخر بنشاط إكسسوارات.

 

وأشار " الغيطى" إلى أنه يشترط في الحصول على المنافذ ما يلي: ألا يكون المتقدم بالطلب من العاملين بالقطاعين الحكومى أو الخاص، أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة، وألا يكون قد حصل على بايك هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، وأن يكون من سكان المدينة، ويتم تقديم طلب واحد للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصَّر)، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة العبور، وطابع تأمينى، وصورة بطاقة الرقم القومي.

 

ونوه عن أنه سيتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين بمقر الجهاز، وسيتم الإعلان عن ميعاد القرعة على الصفحة الرسمية لجهاز العبور على موقع " فيس بوك ".

 

وفي ذات السياق، أكد المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، أنه تم طرح استغلال 3 نقاط بحرية لإقامة مراكز خدمات للأنشطة البحرية والرياضات المائية داخل البحيرات بمركز مارينا العلمين السياحي، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني المقرر عقده بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2023، حيث تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز.


 

الباعة الجائلين مدينة العبور توفير فرص عمل تنمية القرى بطاقة الرقم القومي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

خسائر حادة للدولار الآن|الأخضر يتراجع بقوة عالميًا ويهبط محليًا بأكثر من 2 جنيه

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

اشتري دلوقتي سعر عيار 21 الآن مفاجأة.. الذهب يتراجع 190 جنيهًا

ترشيحاتنا

إعفاء محافظ البنك المركزى العراقي من منصبه

بالأرقام .. الوزراء يبرز أهم مؤشرات سوق صناعة الأثاث عالمياً ومحلياً

مبعث فخر واعتزاز .. رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بـ عيد الشرطة

مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير

التفاصيل الكامله لإحالة أوراق عاطل للمفتي لقيامه بقتل سائق توك توك بالمنيا

عقب تكريمه من الرئيس|سائق أورام سوهاج: مش مصدق نفسي وده وسام ليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتغير خالص.. شاهد فستان يسرا في Joy Awards قبل التعديل

يدمر الصحة والنفسية.. اكتشف أعراض نقص فيتامين د

ملفتة.. إطلالة غادة عادل تثير الجدل في حفل Joy Awards | شاهد

استخدمت حقن تفتيح بشرة.. تسريب صورة صادمة لياسمين عز من أيام المراهقة

فيديو

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ