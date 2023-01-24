إسكان البرلمان: عرض تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بجلسة الأحد القادم

قال النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان بالبرلمان انتهت من مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء فى 4 جلسات.

وأكد مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء موجودة الان فى اللجنة العامة لمجلس النواب ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعرض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء فى جلسة البرلمان يوم الأحد القادم.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الاستماع للمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: "احب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث".