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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 9 ملايين جنيها.. بروتوكول ثلاثي لتنفيذ خدمة الصرف الصحي لقرية ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع البروتوكول الثلاثي المكمل،لتنفيذ خدمة الصرف الصحي لقرية نزلة الديب مركز سمسطا ، ضمن البرنامج القومي لخدمة الصرف الصحي بالقرى غير المخدومة بنظام المشاركة المجتمعية والذي قد أطلق من بني سويف"كأول محافظة"وتم تنفيذه بصفط العرفا بالفشن كأول قرية مصرية".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لتنفيذ البرنامج
وقع على البروتوكول: اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة،د.م.  أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف.

وفي حضور نشات معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، الدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، ووليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف.

من جانبه، أكد المحافظ على أهمية البروتوكول الذي يأتي في إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المدن والقرى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية.

وأشار إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدًم ملموس في هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى وأسرع معدلات إنجاز ممكنة في هذا القطاع الحيوي.

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كما ثمن المحافظ ، دور مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق التنمية والمشاركة البناءة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عنه انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، مشيداً بالمساهمة الإيجابية التي تقوم بها نهضة بني سويف لدعم جهود المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبزر أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات  المجتمع المدني،ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتضمنت بنود البروتوكول الإشارة إلى تنفيذ  شبكة الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بالقرية بتكلفة مبدئية تزيد عن 9 ملايين جنيهاً بواقع ( 5 ملايين من  الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ الخط الرئيسي للشبكة بطول 1.1كم  ، فيما  بجانب  مشاركة المؤسسة بمبلغ 4 ملايين جنيهاً لتنفيذ الخطوط الفرعية للشبكة بطول 3.1كم)  بالإضافة الي الرفع المساحي وتصميم الشبكة وجسات التربة والتنفيذ ،فيما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإشراف علي التنفيذ واستلام المشروع بعد الانتهاء منه ، بينما تتولى المحافظة انهاء كافة  الإجراءات والموافقات والتراخيص وتذليل أية  معوقات تعوق تنفيذ المشروع اثناء تنفيذ الشبكة. 

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