اليوم.. البحوث الفلكية تكشف عن جميع الأحداث والظواهر الفلكية خلال 2023

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تنظيم ندوة علمية بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023"، وذلك بمناسبة بداية العام الجديد 2023، وبالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك والفضاء و اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء و لجنة التوعية بالإتحاد الدولي للفلكي.

وأوضح المعهد من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك عن قيام محمد شعبان ( الباحث المساعد بقسم الفلك) بإلقاء محاضرة عامة عن " أهم الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023".

أشار المعهد القومى للبحوث الفلكية الى أن الندوة سوف تقام بنظام الاون لاين عبر منصة زووم، وسوف تقام الندوة العلمية الثلاثاء القادم الموافق 24 يناير 2023 فى تمام الساعة 11 صباحا .

ونوه المعهد أن على الراغبين فى حضور الندوة العلمية الدخول من خلال هذا اللينك :

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83475905302?pwd=TVVZaU1xTWUwc2F6QTQxaU1ST3Zadz09&fbclid=IwAR3Fp0X0udVWfTcOaiJmdO5nfSwPNaKjdaettAB_F-U8H2Diz3WdaMPpo0E

وعلي جانب آخر شهدت سماء مصر أمس، ظاهرة فلكية، جديدة خلابة حيث أقترن القمر مع كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال ) مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في مشهد فلكي رائع لهذه الكواكب، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن هلال القمر أقترن مع كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) ومع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في مشهد رائع فى يوم الاثنين الموافق 23 يناير .

وأضاف تادرس، أن هذا المشهد الرائع ظهر بعد غروب الشمس مباشرة، إلى أن اختفي الكوكبين وغربا جميعا أولا في الـ 7:00 مساءا تقريبا، حيث يقترن كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال كوكب الزهرة ) مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم حيث نراهما بالقرب من بعضهم البعض في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم.