تبدأ من 675 وحتى 27 ألف جنيه.. تكاليف الرفع المساحي بالشهر العقاري

حددت تعديلات قانون الشهر العقاري، 5 جهات رسمية يمكن استخراج بيان الرفع المساحي الرقمي للعقار أو الشقة المراد تسجيلها فى الشهر العقاري، كما وفرت منافذ داخل الأحياء ومقار المحافظات على مستوى الجمهورية لاستخراجه.

وهناك طريقتان للحصول على البيان المساحي واللتان تتمثلان فى:

1- الكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية للتسجيل المساحي العقاري Rsc.mped.gov.eg

2- يدويا عن طريق التوجه إلى المركز التكنولوجي الذي يقع العقار في نطاقه

وفيما يلي نستعرض تكاليف الرفع المساحي:

1- العقارات

-حتى مساحة 100 متر بتكلفة 675 جنيه

-مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه

-مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 1500 جنيه

-مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 4725 جنيه

2- الأراضي المقامة بالمتر المربع

-حتى مساحة 100 متر بتكلفة 1350 جنيه

-مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 2700 جنيه

-مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 4050 جنيه

-مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 5400 جنيه

3- الأراضي المقامة بالفدان

-حتى مساحة 5 أفدنة بتكلفة 6750 جنيه

-مساحة أكبر من 5 وحتى 10 أفدنة بتكلفة 13500 جنيه

-مساحة أكبر من 10 وحتى 20 فدان بتكلفة 27000 جنيه