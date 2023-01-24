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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيد عباس العقاد: منزل الأديب بأسوان لن يتم هدمه.. ولجنة تدرس ترميمه

عباس العقاد
عباس العقاد

كشف رامي العقاد حفيد الأديب عباس العقاد، حقيقة هدم منزل عباس العقاد في محافظة أسوان .

 

حقيقة هدم منزل عباس العقاد في أسوان

وقال رامي العقاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  مجلس الوزراء  أصدر قرار  بتشكيل لجنة عليا من كلية الهندسة جامعة القاهرة والهيئة الهندسية ومركز بحوث الإسكان للتعرف على سبل ترميم المنزل وليس إزالته ".

وأضاف رامي العقاد:"  اللجنة تقوم بدارسة كيفية الترميم والحفاظ على المنزل ولن يتم إزالته".

وتابع رامي العقاد:" لجنة من كلية هندسة اسوان  أصدرت توصية بإزالة المنزل  بسبب التصدعات المتواجدة به لكن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة أخرى  لدراسة ترميم المنزل ".

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