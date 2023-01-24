حفيد عباس العقاد: منزل الأديب بأسوان لن يتم هدمه.. ولجنة تدرس ترميمه

كشف رامي العقاد حفيد الأديب عباس العقاد، حقيقة هدم منزل عباس العقاد في محافظة أسوان .

وقال رامي العقاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مجلس الوزراء أصدر قرار بتشكيل لجنة عليا من كلية الهندسة جامعة القاهرة والهيئة الهندسية ومركز بحوث الإسكان للتعرف على سبل ترميم المنزل وليس إزالته ".

وأضاف رامي العقاد:" اللجنة تقوم بدارسة كيفية الترميم والحفاظ على المنزل ولن يتم إزالته".

وتابع رامي العقاد:" لجنة من كلية هندسة اسوان أصدرت توصية بإزالة المنزل بسبب التصدعات المتواجدة به لكن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة أخرى لدراسة ترميم المنزل ".