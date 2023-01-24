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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعبان ولا زعلان.. شوبير: اختفاء مارك كلاتنبرج.. ومفاجآت كثيرة خلال أيام

كلاتنبرج
كلاتنبرج

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مختفٍ عن الأضواء مُنذ يومين.

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 وأشار شوبير إلى ان كلاتنبرج  لم يتدخل في تعيينات حكام الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ولم يفعل الفيديو المعتاد له بشرح الحالات التحكيمية بعد كل جولة.

وأضاف شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون تايم» على شاشة « أون تايم سبورتس1»: «في كلام كتير عن اختفاء كلاتنبرج، يمكن عنده وعكة صحية ومريض أو زعلان من شيء، أنا عندي كلام كتير في هذا الموضوع ولكن لن أتحدث عن أي شيء في الوقت الحالي، سننتظر ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، يبدو أن هناك الكثير من المفاجآت».

وأتم: «الأيام المُقبلة ستكشف الكثير من المفاجآت بشأن مصير مارك كلاتنبرج، بشأن استمراره رئيسًا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم».

احمد شوبير مارك كلاتنبرج لاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية

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