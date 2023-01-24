كشافات متوهجة.. اكتشاف قناديل بحر مضيئة ونادرة في أعماق المحيط

المحيط كنز دفين من الألغاز التي حيرت البشر لفترة طويلة جدًا، وفي مهمتهم لكشف هذه الألغاز، شرع البشر في العديد من الرحلات، وغاصوا في المياه العميقة لاستكشاف المياه، وقاموا برحلات استكشافية، وما زالوا يكتشفون أسرارًا جديدة عن الحيوانات البحرية.

قناديل نادرة متوهجة

أحد هذه الاكتشافات هو نوع من قناديل البحر المتوهجة مثل الكشافات باللون الأزرق في أعماق المحيط، وينتشر مقطع الفيديو الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول الفيديو إنه نادرًا ما تظهر قناديل البحر التي على عمق 4000 قدم تحت سطح المحيط قبالة سواحل باجا كاليفورنيا بالمكسيك.

تمت مشاركة مقطع الفيديو على تويتر بواسطة حساب HowThingsWork، إذ يعتقد أننا لم نصل بعد إلى نهاية سطح المحيط.

وهناك العديد من الدراسات التي توثق أعماق المحيط قبالة بعض أكبر وأطول المعالم على الأرض مثل برج إيفل وجبل إيفرست، والتي تظهر فيها العديد من المخلوقات الغريبة.