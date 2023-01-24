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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: دخلت اختبارات النادي الأهلي وعمري 8 سنوات

صدى البلد

قال إبراهيم سعيد، إن مسألة اكتشافه، جاءت عن طريق أمين عرابي، وكنت آخر لاعب يتم اختباره في اختبارات النادي الأهلي، وكان عمري 8 سنوات.

وتابع سعيد خلال تواجده مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجميع كان يستعد للرحيل وكنت آخر لاعب، وكان يتواجد عم حارث، ودخلت للاختبار ولم يشاهدني أحد".

وأضاف إبراهيم سعيد: "لعبت كرة بشكل قوي وتسديدة ارتدت في وجه إحدى السيدات بجانب العارضة، لترتطم بالعارضة وأغمى عليها".

واختتم: "عم حارث أتي لي بقميص وتحدث مع أمين عمر، وقال له إنه هو من سدد الكرة، وجاء ليتابعني وبالفعل تم مشاهدتي، وتحدث مع والدي وطالبه بعمري، قال له عمره 8 سنوات، ولكنه طلب مستخرج رسمي بسبب قوة التسديد، وبعدها دخلت على الفريق مباشرةً ولم أدخل باقي الاختبارات، وكنت العب في البداية في مركز المهاجم".
 

إبراهيم سعيد أمين عرابي اختبارات النادي الأهلي النادي الأهلي أمير هشام عبر

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