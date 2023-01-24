إبراهيم سعيد: دخلت اختبارات النادي الأهلي وعمري 8 سنوات

قال إبراهيم سعيد، إن مسألة اكتشافه، جاءت عن طريق أمين عرابي، وكنت آخر لاعب يتم اختباره في اختبارات النادي الأهلي، وكان عمري 8 سنوات.

وتابع سعيد خلال تواجده مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجميع كان يستعد للرحيل وكنت آخر لاعب، وكان يتواجد عم حارث، ودخلت للاختبار ولم يشاهدني أحد".

وأضاف إبراهيم سعيد: "لعبت كرة بشكل قوي وتسديدة ارتدت في وجه إحدى السيدات بجانب العارضة، لترتطم بالعارضة وأغمى عليها".

واختتم: "عم حارث أتي لي بقميص وتحدث مع أمين عمر، وقال له إنه هو من سدد الكرة، وجاء ليتابعني وبالفعل تم مشاهدتي، وتحدث مع والدي وطالبه بعمري، قال له عمره 8 سنوات، ولكنه طلب مستخرج رسمي بسبب قوة التسديد، وبعدها دخلت على الفريق مباشرةً ولم أدخل باقي الاختبارات، وكنت العب في البداية في مركز المهاجم".

