تصعيد دولي من الأهلي في أزمة كهربا

قال الناقد الرياضي عصام شلتوت أن النادي الأهلي قرر إرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا به جميع تصريحات مرتضي منصور ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عصام شلتوت الناقد الرياضي فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" الأهلي قرر إرسال كل تجاوزات مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن محمود عبد المنعم كهربا وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وتابع شلتوت:" لابد من وجود حل لما يحدث من أزمات خلال الفترة الأخيرة فى الكرة المصرية".

