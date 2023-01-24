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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصعيد دولي من الأهلي في أزمة كهربا

صدى البلد

قال الناقد الرياضي عصام شلتوت أن النادي الأهلي قرر إرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا به جميع تصريحات مرتضي منصور ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عصام شلتوت الناقد الرياضي فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" الأهلي قرر إرسال كل تجاوزات مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن محمود عبد المنعم كهربا وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وتابع شلتوت:" لابد من وجود حل لما يحدث من أزمات خلال الفترة الأخيرة فى الكرة المصرية".
 

عصام شلتوت النادي الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا مرتضى منصور

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