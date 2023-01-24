تحسباً لفشل صفقة موليكا.. عرض جديد من الأهلي لضم الدبابة البرازيلية

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن استعداد النادي الأهلي لتقديم عرض جديد لحسم صفقة البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي تحسباً لفشل صفقة جاكسون موليكا مهاجم فريق بشكتاش التركي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية يناير.

وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية ، إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بدأ فى السيناريوهات البديلة لحسم ملف المهاجم ويأتى على رأسها إعادة المفاوضات مع البرازيلى جوستافو سوزا وناديه الكورى الجنوبى.

وأضاف: "وكيل اللاعب البرازيلى أبلغ الأهلي برغبة اللاعب فى الانضمام للفريق ويتم التفاوض على المقابل المادى الذي يصل إلى 2.5 مليون دولار لشراء اللاعب بخلاف راتب اللاعب الذي سيصل إلى مليون ونصف دولار في حين يطلب الحصول على 2 مليون دولار في الموسم وهو مبلغ مالي كبير يسعى النادي لتقليله في حال إتمام الصفقة".