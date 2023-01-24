صدفة غريبة.. الزمالك يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز والناشئين

في واقعة غريبة ونادرة من نوعها، احتل نادي الزمالك المركز الخامس في الدوري المصري الممتاز ودوري الجمهورية للناشئين، وذلك خلال الجولة الماضية.. فما القصة؟

تعرض الزمالك للهزيمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة على ستاد القاهرة في قمة الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، ليواصل نزيف النقاط بالدوري.

جاءت أهداف المبارة في الشوط الثاني من عمر المباراة، حيث سجل كهربا الهدف الأول، ليسجل بعدها محمد شريف هدفين، حسم بهما القمة لصالح المارد الأحمر.

ترتيب الزمالك في الدوري

انفرد النادي الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، ووسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 4 نقاط، حيث وصل إلى النقطة 34 من 14 مباراة.

واحتل نادي الزمالك، حامل اللقب آخر موسمين، المركز الخامس برصيد 26 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه الأهلي متصدر الدوري.

وحقق الزمالك بهذه النتائج السلبية، أسوأ انطلاقة له في عام 2023، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز منذ بداية العام الجاري حتى الآن.

وقبل هزيمته في ديربي قمة الدوري أمام الأهلي، خرج الفارس الأبيض من كأس مصر بعد هزيمته أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

الزمالك "خامسا" للمرة الثانية

احتل نادي الزمالك، المركز الخامس أيضا لكن هذه المرة في دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، وذلك بعد نهاية الجولة الماضية والـ 18 من عمر المسابقة.

ويتصدر غريمه التقليدي الأهلي، ترتيب دوري الجمهورية للناشئين برصيد 38 نقطة جمعها من 18 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الخامس.

مباراة الزمالك اليوم

ويواجه فريق الزمالك، نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء 24 يناير في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز، قبل أن يواجه فيوتشر يوم 29 من الشهر ذاته، ثم فاركو، 6 فبراير المقبل.

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم، إلى مصالحه جماهيره والعودة إلى سكة الانتصارات بتحقيق الانتصار الأول في 2023 بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، وٱخرها خسارة ديربي القمة بالجولة الماضية.