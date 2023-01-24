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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال ٧١ لعيد الشرطة، وجاء نصها: يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة، متوجهاً للمولى -عز وجل-  بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا أمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم.

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وبعث المحافظ برقيات مماثلة لكلا من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، اللواء محمد عبد الحميد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اللواء إلهامي مصطفى حفني مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا والعميد محمد عبد المنعم مدير إدارة الأمن الوطني بالغربية.

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وهنأ رحمي أبناء المحافظة، بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي سجلها رجال الشرطة بأحرف من نور في التاريخ المعاصر في يوم 25 يناير من عام 1952 عندما ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني والدفاع عن العزة والكرامة الوطنية ضد قوات الاحتلال البريطاني في مدينة الإسماعيلية، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

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