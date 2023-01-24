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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تفتتح معرض أهلا رمضان بشارع أحمد حلمي

منفذ اهلا رمضان
منفذ اهلا رمضان

واصلت محافظة القاهرة افتتاح منافذ "أهلا رمضان"  تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا .


وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة افتتحت اليوم منفذا جديدا بشارع أحمد حلمي بحي الساحل ضمن جهودها لنشر منافذ جديدة بكافة أحياء العاصمة. 


شهد الافتتاح د.حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة. 


وأكد محافظ القاهرة على أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق كما يتوافر بها كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن المتوافرة بالأسواق بنسب تصل إلى ٣٠% من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين .


وأكد محافظ القاهرة  إستمرار الحملات الرقابية على الاسواق لمنع الاحتكار والغش التجارى والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين  .

محافظة القاهرة محافظ القاهرة الغش التجاري الحملات الرقابية شارع احمد حلمي معرض اهلا رمضان اهلا رمضان

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