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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنبؤات المعركة الروسية الأوكرانية.. حقيقة دخول العالم العام الثالث من الحرب

بوتين
بوتين

اعتبر محللون عسكريون تحدثوا لموقع “نيوز دوت كوم” الأسترالي،  أنه سيكون من الصعب إخراج آلاف القوات الروسية من أوكرانيا، مع دخول الصراع المدمر شهره الثاني عشر.

وأكد المحللون كلام الجنرال الأمريكي رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بأن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن تنتهي هذا العام، و ليس من الواقعي أن نقول بانتصار  أوكرانيا.

واعترف الجنرال ميلي، المستشار الرئيسي للرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع، بأن العديد من القادة الأوروبيين يعتقدون أن الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال المفاوضات.

وقال ميلي: "أعتقد في نهاية المطاف أن هذه الحرب، مثل العديد من الحروب في الماضي، ستنتهي على طاولة المفاوضات، وسيتم تحديد ذلك من حيث التوقيت من قبل قادة البلدين".

وتكبد كلا البلدين عشرات الآلاف من الجنود، كما قتل أو نزح العديد من المدنيين الأبرياء. 

واعتبر الكثيرون الحرب بمثابة إحراج لروسيا، التي فشلت باستمرار في وقف خصمها الأصغر والأكثر مرونة.

وأضاف الجنرال ميلي أنه لا يزال هناك "قتال كبير" في أجزاء كبيرة من أوكرانيا على الرغم من الهجوم الروسي المتعثر، حيث تمتد الخطوط الأمامية من ثاني أكبر مدينة في خاركيف، جنوبًا إلى خيرسون، وشمال شرق باخموت حيث تدعي روسيا أنها استعادت الأرض.

وقال: "من وجهة نظر عسكرية، هذه معركة صعبة للغاية".

وذكر محللون أن العام الحالي قد يكون عام الحسم، وربما تحدث انفراجة ما، لكن إذا لم تحدث فسيكون العالم أمام عام ثالث من الحرب الروسية الأوكرانية.

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