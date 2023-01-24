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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على بديل كلاتنبيرج في رئاسة لجنة الحكام

صدى البلد

كشف إبراهيم فايق، عن اقتراب سمير محمود عثمان من تولى رئاسة لجنة الحكام حال رحيل الإنجليزى مارك كلاتنبرج بشكل رسمى.


وقال إبراهيم فايق فى برنامجه "فى الملعب وانت سايق"، على إذاعة "ميجا إف إم": "حتى الآن كلاتنبرج لم يرحل بشكل رسمى عن رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة، ولكن فى حالة رحيله رسميا سيكون سمير محمود عثمان هو رئيس لجنة الحكام الجديد والقرار سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة".

 

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أعلن الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، استقالته رسميا من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال كلاتنبرج في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "تقدمت باستقالتي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، واسألوا اتحاد الكرة عن الأسباب، هناك مفاوضات حالية بين وكيلي وإدارة الاتحاد حول بعض الأمور".

يروجون الأكاذيب عني
أضاف:" لم اتقاضى راتبي آخر شهرين، اتحاد الكرة مستمر في الترويج لأكاذيب عني".

أشار:" حان الوقت لارتاح قليلا رفقة عائلتي، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة".

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