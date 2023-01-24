أول رد فعل من شوبير عقب إقالة فيريرا من قيادة الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علي إقالة فيريرا من قيادة فريق الكرة الأول عقب الهزيمة بثنائية أمام غزل المحلة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: الزمالك يعلن إنهاء تعاقده مع فيريرا وجهازه المعاون."

وأضاف: “أسامة نبيه مديرا فنيا للزمالك عقب رحيل فيريرا”.



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور قراره المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير :

توجيه الشكر لمستر فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية .



استمرار امير مرتضي مشرفا علي فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة مسؤولاً عن قطاع كرة القدم في النادي

استمرار الكابتن إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول .

تعيين الكابتن أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول .

تعيين كلا من :

حسين ياسر

ومحمد صبري مدربين مساعدين

تعيين الكابتن محمود فايز محلل أداء

استمرار الكابتن ايمن طاهر مدربا لحراس المرمي

التعاقد مع مدرب احمال اجنبي .

وهذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم

والمطلوب استمرار الدعم الجماهيري