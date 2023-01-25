مستند يثير الجدل بشأن قيادة أسامة نبيه الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الزمالك، تشكيل جهازه الفني كاملا، بقيادة أسامة نبيه، المدير الفني الذي جاء خلفا للبرتغالي جيسوالدو فيريرا، والذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق وتراجعه خلال الفترة الأخيرة.

ويستطيع أسامة نبيه قيادة نادي الزمالك في مباريات إفريقيا بعدما ثُبت حصوله على الرخصة الدولية من الاتحاد الأفريقي.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، عقب الهزيمة التي تعرض لها الأبيض أمس الثلاثاء، أمام غزل المحلة بهدفين لهدف في الدوري المصري.

ونشر مرتضى منصور، بيانًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال خلاله "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يعلن قراره المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير".

ويتكون الجهاز الفني للزمالك بعد إقالة فيريرا من:

أسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق الأول

أمير مرتضى مشرفًا على فريق الكرة، بالإضافة إلى مسئوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي.

إسماعيل يوسف مديرًا للكرة بالفريق الأول.

حسين ياسر ومحمد صبري كمدربين مساعدين.

أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.