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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعتزم الإعلان عن إرسال دبابات من طراز أبرامز لأوكرانيا اليوم

بايدن
بايدن

كشف مسؤول أمريكي، أن البيت الأبيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، لافتًا إلى أن الإعلان الرسمي من قبل الرئيس جو بايدن قد يكون اليوم الأربعاء.

ونقلت "روسيا اليوم"، أن المسؤول الأمريكي أوضح أنه بعد اتخاذ هذا القرار لن يتم توفير الدبابات من مخزون البنتاجون، بل سيتم شراؤها.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء، وضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال دبابات أبرامز أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، حيث يمكن أن تصدر إعلانًا في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المداولات.

وقال مسؤولون إن توقيت التسليم الفعلي للدبابات ما زال غير واضح ويستغرق الأمر عادة عدة أشهر لتدريب القوات على استخدام الدبابات بشكل فعال، بحسب ماأوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويمكن أن يكون الإعلان عن الدبابات جزءًا من محاولة لكسر الجمود الدبلوماسي مع ألمانيا ، والتي أشارت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها لن ترسل دباباتها من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا ما لم توافق الولايات المتحدة أيضًا على إرسال دبابات إم 1 أبرامز.

وكان كبار مسؤولي الأمن القومي في الإدارة يفكرون بنشاط في الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لإقناع ألمانيا بإرسال دبابات ليوبارد.

بايدن البنتاجون البيت الأبيض الولايات المتحدة أوكرانيا

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بايدن يعتزم الإعلان عن إرسال دبابات من طراز أبرامز لأوكرانيا اليوم

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