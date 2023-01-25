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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. تعرف على القنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلى السفر لدولة المغرب، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته وصيف دوري أبطال إفريقيا، حيث الوداد البطل سيشارك كمستضيف للبطولة.

ويستهل النادي الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة فريق أوكلاند سيتي على أن يواجه الفائز من هذه المباراة، فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، على أن يواجه الفائز فريق ريال مدريد في نصف النهائي.

 

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

تقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي يوم الأربعاء الموافق 1 من فبراير المقبل، في تمام الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

سوف تقوم القناة المغربية الرياضية وقنوات bein sports، بنقل أحداث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.

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