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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاقات واعتقالات.. العراق يواصل الحرب على السوق السوداء للدولار

صدى البلد

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق عدد من مكاتب الصيرفة ومصارف تتعامل بعملية بيع الدولار خارج ضوابط البنك المركزي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، بحسب وكالة “شفق نيوز”، إن "أجهزة الشرطة مكلفة بتنفيذ القانون"، مشيراً إلى أن "هناك انتهاكاً للقانون في رفع قيمة سعر صرف الدولار واختلاق أزمة غير موجودة، على حساب المواطن العراقي".

وأضاف أن "وزارة الداخلية بالتعاون مع مفارز من البنك المركزي العراقي قامت بضبط وإغلاق عدد من مكاتب الصيرفة غير المجازة، كذلك بعض المصارف التي تتعامل بعملية بيع الدولار خارج ضوابط البنك المركزي"، مبيناً أن "هذه المصارف تقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمي من مزاد بيع العملة وتقوم ببيعه خارج الضوابط بسعر أعلى من السعر المحدد".

وأوضح أن "وزارة الداخلية ضبطت عددا من الأشخاص، وقامت بإحالتهم إلى القضاء لتجاوزهم على القانون من خلال بيع وشراء العملة الأجنبية دون موافقات رسمية".

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على متهمين بالمضاربة بأسعار صرف الدولار بين كركوك وأربيل، وبحوزتهما 200 مليون دينار.

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة، حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

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