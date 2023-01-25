محافظ بني سويف: الدولة المصرية داعمة للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص 

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ان المحافظة تشهد قصة نجاح حقيقية شاركت فيها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى تتمثل فى الاحتفال بموسم الحصاد الثالث لبرنامج عايشين بخيرها .



وأضاف أن الدولة المصرية داعمة للتمكين الاقتصادى وما يحدث اليوم على ارض بنى سويف اكبر دليل على ذلك فاليوم موسم حصاد للبطاطس بفكر ورؤية جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.بهدف تمكين المرأة الريفية وتحقيق المساواة بين الجنسين بالقطاع الزراعي، بالإضافة الي تحسين الأحوال المعيشية وتحقيق الاكتفاء الذاتي .

وأوضح أن المحافظة تعد من المحافظات الزراعية الرائدة في مجال زراعة المحاصيل التصديرية الهامة ومنها البطاطس والبصل والثوم، ولذلك حرصنا على أن التوسع في أنظمة الري الحديث الري بالتنقيط لزيادة الإنتاجية ورفع جودة المنتجات الغذائية الزراعية."



وأضاف المحافظ في كلمته خلال الاحتفالية أن مركز “ببا” من أكثر مراكز المحافظة في المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس وفقا لمفهوم الزراعة التعاقدية التي تحقق أعلى عائد للفلاح من خلال تطبيق منظومة الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج مشيرا الي اهمية التوجه نحو مشروعات التصنيع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.



وأكد محافظ بنى سويف محمد غنيم أن مشروع “عايشين بخيرها” والذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة كير مصر وشركة بيبسيكو تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني موضحا أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإقامة مشروعات مستدامة ،وتكاملها مع جهود الدولة لتطوير قرى حياة كريمة.







تضمن الاحتفال رصد ومتابعة نتائج البرنامج على أرض الواقع ومدى تأثيره على حياة السيدات الريفيات وأسرهن، ومن ثم تم عقد مناقشة ملهمة مع السيدات المشاركات في البرنامج وذلك للاستماع إلى تجاربهن وقصص نجاحهن اللاتي حققن خلال الأنشطة الخاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى مناقشة التطور الذي طرأ عليهن على المستوى العملي والشخصي على حداّ سواء. وبناء عليه، فقد تم تكريمهن خلال الاحتفال وتسليمهن شهادات تقدير للتعبير لهم عن التقدير والاحترام لما يقدمن من مجهودات.