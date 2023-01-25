تصعيد غربي كبير ضد روسيا.. هل يعني ذلك حربًا عالمية ثالثة؟

جادل محللون بان الدعم الغربي الكبير الغير مسبوق لأوكرانيا، يزيد خطر حدوث مواجهة بين روسيا والناتو، الحلف الذي يمثل التيار الغربي، بقيادة الولايات المتحدة، الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس.



وذكر محللون إن دخول الناتو لا يعني حربا عالمية ثالثة، لأن الناتو مازال يجافظ على شعره فصل، بين إشعال الأمور مع روسيا، لكن التهديد بتوسع الحرب قائم، طالما استمرت الحرب الأوكرانية.

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبيرج، إن الحلف الأطلسي لم ولن يكون طرفا في الحرب بأوكرانيا، نافيًا بذلك أن يكون لإرسال الدبابات الأمريكية الإبرامز أو الألمانية ليوبارد 2، أو تشالنجر البريطانية، أي محاولة للتصعيد المباشر ضد روسيا، وإن كل هذا دعم يصب لأجل وقوف أوكرانيا، ضد الآلة الحربية الروسية.



ويأمل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن تكون قمة الناتو في فيلنيوس هي القمة التي توافق فيها الدول الأعضاء في الحلف على زيادة إنفاقها الحالي على الدفاع بنسبة تزيد عن 2٪.

وأمس، قال أمين الحلف، إنه سيتم العثور قريبًا على حل لنقل الدبابات إلى أوكرانيا، حيث أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يوم أمس الثلاثاء.

قال ستولتنبرج إنه واثق من إيجاد حل وسط وإمداد أوكرانيا بالدبابات لمواجهة العدوان الروسي.

ووفقًا له ، فإن الدول التي لديها دبابات ليوبارد في الخدمة وتلك التي يمكنها مشاركتها مع أوكرانيا يمكنها إعدادها للنقل.

وشدد ستولتنبرج على أن الحرب وصلت إلى نقطة تحول، ويجب على الحلفاء تزويد أوكرانيا بأسلحة أثقل والقيام بذلك بشكل أسرع.



كما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية في وقت سابق ، في 20 يناير ، فشل المشاركون في اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع الأوكراني (رامشتاين) في الاتفاق على توريد دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

في 23 يناير ، أعلنت بولندا أنها تعتزم نقل الدبابات Leopard 2 إلى أوكرانيا حتى بدون إذن ألماني.

في 24 يناير ، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد للإعلان عن توريد دبابات M1 أبرامز إلى أوكرانيا.

واعتبر الأمين العام لحلف الناتو ، إنه يتعين على الحلفاء الغربيين تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، حيث لم تظهر موسكو أي علامات على تغيير مسارها.

وذكر "ليس لدينا ما يشير إلى أن الرئيس (فلاديمير) بوتين قد غير أهدافه ... السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم هو أن نوضح لبوتين أنه لن ينتصر في ساحة المعركة. لذلك ، يجب أن نوفر أنظمة أثقل وأكثر تقدمًا ".