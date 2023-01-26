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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: ننتظر مناقشة تعديلات قانون المسئولية الطبية وتفعيل زراعة الأعضاء والبورد المصرى

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان تنتظر خلال الفترة المقبلة مناقشة تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الصحة بالبرلمان تنتظر أيضا تفعيل قانون البورد المصرى ، بالإضافة إلى تفعيل قانون زراعة الأعضاء.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الاستماع للمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: "احب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث".

تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية لجنة الصحة بالبرلمان قانون البورد المصرى قانون زراعة الاعضاء المستشار الدكتور حنفى جبالى

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