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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوقف روسيا عند حدها.. ترحيب أوروبي بموافقة ألمانيا على إرسال ليوبارد2 لأوكرانيا

أوكرانيون على دبابة
أوكرانيون على دبابة

رحبت دول أوروبية بقرار ألمانيا الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى اوكرانيا، معتبرة إن خطوة ألمانيا تصب في الاتجاه الصحيح وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسترسل أمريكا دبابات إبرامز كما سترسل بريطانيا، دبابات تشالنجر، وألمانيا ليوبارد 2.

ورحب رئيس وزراء بولندا، بإرسال ألمانيا لدبابات ليوبارد لأوكرانيا، معتبرة إياها  خطوة كبيرة لإيقاف روسيا عن حدها.

كما رحب ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا بالأمر، وقال في أول تعليق له على قرار ألمانيا إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا: "تم اتخاذ القرار الصحيح".

وذكرت فنلندا أن لديها عزم هي الاخرى على إرسال الدبابات إلى أوكرانيا،كما  أعلنت البرتغال أنها ستنضم إلى تحالف إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، كما أبدت إسبانيا المجاورة للبرتغال نفس العزم على ذلك.

كما قالت السويد إنها تريد إمداد أوكرانيا هي الأخرى بالدبابات.

وقالت الحكومة الألمانية، إنه يمكن للدول الأخرى التي تمتلك دبابات ليوبارد أن ترسلها لأوكرانيا، مشيرة إلى إنها  ستوفر الصيانة والذخيرة لدبابات ليوبارد التي ستذهب لأوكرانيا.

كما ذكرت الحكومة الألمانية، إنها ستبدأ تدريب الأوكرانيين على دبابات ليوبارد في ألمانيا قريبا جدا.

وعبرت الحكومة الألمانية عن هدفها في تشكيل كتيبتين من دبابات ليوبارد في أوكرانيا بقوة 14 دبابة.

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