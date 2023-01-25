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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من أعان ظالماً سلطه الله عليه.. مسئول بالأهلي ينشر رسالة غامضة

صدى البلد

وجه الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، رسالة غامضة تحت عنوان«من أعان ظالماً سلطه الله عليه» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وقال سراج:" في وقت ما وكل وقت يتجاوز ظلم أحد الأشخاص في حق الكثير ويتدخل في حرمة ذمم وموتى وأعراض وخلافه ، وفي النهاية ليس على المريض حرج ولكن الحرج يأتي على من هلل له واستشهد بأكاذيبه ظلماً وعلى من أدار ظهره بسلبية وفعل وضعية المتفرج ودوره ومهنته هي كشف الحقائق بمهنية وشجاعة وعدالة بين جميع الأطراف.

وتابع: بعض مشجعين ناديه والنادي له منا كل الاحترام ، وصفوه بالشجاع القوي وشجعوا واستباحوا ذمم الآخرين معه ، بدون معرفة بتجاوزات وهجوم وخلافه وسبحان الله الآن بعد ما بدأوا في انتقاده والهجوم عليه ، فكان الرد منه الخوض في ذممهم وأهاليهم وأعراضهم هما كمان فما كان إلا ان استشهدوا انه دائم الكذب والافتراء على الشرفاء الأنقياء سبحان الله".

وأضاف: "الله الحق والعدل وهو البصير المطلع وحده الحمد لله ..والحساب لم يأتي بعد".

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الدكتور محمد سراج الدين النادي الأهلي التواصل الإجتماعي فيس بوك من أعان ظالما سلطه الله عليه الأشخاص

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