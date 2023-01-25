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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خسارة كبيرة.. فرج عامر يعلق على رحيل مارك كلاتنبيرج

مارك كلاتنبيرج
مارك كلاتنبيرج

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علي استقالة الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “رحيل #كلاتنبرج عن اتحاد كرة القدم المصري اكيد خسارة كبيرة بالرغم من عدم تفرغه لكنه ترك بصمة هامة وهي استحضاره احسن حكام كرة قدم في العالم لإدارة العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري”.

وتابع في تويتة أخري: “بالإضافة لقدرتة علي مواجهه الحكام باخطائهم ومحاسبتهم . اتمني ان يتعاقد اتحاد كرة القدم مع خبير تحكيم دولي جديد متفرغ وربما بمرتب اقل إن امكن ذلك”.

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وكشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس رحيل مارك كلاتنبيرج عن رئاسه لجنه الحكام أمس. 

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن كلاتنبيرج أخبر ةحد الجهات المسؤوله بتعرضه للتهديد حيث نصحته الجهة بضروره السفر سريعا خارج البلاد وهو ما قام به كلاتنبيرج حيث سافر منذ يومين.

واضاف شوبير أن كلاتنبيرج أكد أنه لم بتقاضي مستحقاته خلال الشهرين الماضيين مشددا أن اتحاد الكرة أكد أنه حصل علي مستحقاته. 

واضاف أن تجربه كلاتنبيرج لم تكن موفقه علي الاطلاق مشددا أن كلاتنبيرج رفض تعيين الحنفي لقيادة مباراة المصري وفيوتشر ولكن اتحاد الكرة اصر علي الرغم من مخاطبه الخبير الأجنبي ل محمود الناجي لتولي المباراة.

واضاف أن لن يعلن الاسم الأنسب لتولي المسؤوليه حتي لا يتهمه البعض باختيار رئيس لجنه الحكام مشددا أن هناك اسم عربي تولي تطوير التحكيم في عدد من البلدان العربيه وهو الأنسب لتولي القياده.

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