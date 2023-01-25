لاعب جديد على أعتاب الرحيل من النادي الأهلي

دخل مسئولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل استعارة أحد لاعيبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تدعيم صفوف الموج الأزرق.

وينتظر المهندس محمد فرج عامر، موافقة مسئولي النادي الأهلي ، من أجل الحصول على أحد لاعبي المارد الأحمر على سبيل الإعارة بعد موافقة الجهاز الفني لللمارد الأحمر بقيادة مارسيل كولر .

واتفق مسئولو سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفا لطارق العشري الذي المدير الفني السابق للموج للأزرق.

وعلم صدي البلد إنهاء مسئولي سموحة كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق سابق قررت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا توجيه الشكر إلى الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مكتفية بالفترة التي قضاها مع الفريق.

وأكدت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أنها اتفقت مع الكابتن أحمد سامي على فسخ العقد بالتراضي، في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

طارق العشري يعلن رحيله في هذا الموعد عن تدريب سموحة | خاص

قرر طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الرحيل عن صفوف الموج الأزرق عقب انتهاء مواجهة بيراميدز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

جاء ذلك بسبب توتر العلاقات بين الجهاز الفني لنادي سموحة بقيادة طارق العشري ورئيس النادي المهندس محمد فرج عامر.

وأكد طارق العشري ، في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أنه قرر الرحيل عن صفوف نادي سموحة عقب انتهاء مواجهة بيراميدز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

وتابع طارق العشري:" تم الاتفاق مع خماسي مجلس إدارة نادي سموحة على الرحيل عقب إنتهاء مباراة بيراميدز المقبلة .

ويرغب خماسي مجلس إدارة نادي سموحة على إصدار بيانا لتوجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة طارق العشري والكشف عن الجهاز الفني الجديد والذي يتولى المهمة الفنية للموج الأزرق .

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رد طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة بتصريحات قوية على الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة من جانب رئيس النادي فرج عامر.

وقال العشري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "طارق العشري له تاريخ والجميع يعلم بذلك وحققت إنجازات عديدة وأنا أول من أدخلت طريقة 4-4-2 في مصر".

وأضاف: "أنا أول من حولت تاريخ كرة القدم في مصر من الناحية الخططية، طارق العشري رجل متربي والجميع يعرف ذلك جيدًا ولم يعقد رئيس النادي أي جلسة معي".

وأكمل: "أعضاء مجلس الإدارة هم المتمسكون ببقائي و(أنا بقولهم ياريت تمشوني) ولا يصح ما يحدث معي عبر الفضائيات".

وتابع: "مصر كلها عارفة من هو طارق العشري، لم أذهب لسموحة من أجل صناعة اسمي (اسمي الناس كلها تعرفه ومعمول من زمان)، وعمري ما رديت على أي تصريحات ولكن للصبر حدود".

واستكمل: "عندما توليت تدريب سموحة لم يكن ينافس على الدوري والآن أنا أقوم ببناء فريق جديد، الصفقات التي تعاقدت معها شاركت جميعها في لقاء سيراميكا، وكل ما أحتاجه هو الهدوء من أجل النجاح".

وكشف العشري، قائلًا: "خالد عبدالفتاح رحل عن سموحة إلى الأهلي بدون موافقتي ولم أعلم بذلك".

وواصل: "قدمت فريق لسموحة (ببلاش) بعدما كان الفريق يُنفق الملايين، وفتحت الباب أمام الناشئين للعب بدلا من الاعتماد على الإعارات، أنا راجل بكافح من أجل النجاح".

وأردف: "إذا أراد النادي أن أرحل، فأهلا وسهلا مع السلامة ولكن بدون أن يتجاوز أحد في حقي".

وأشار: "لست طرفا في أزمة مجلس الإدارة وأرفض أن أكون شماعة، ونجلي دائما يعمل معي منذ 4 سنوات وهو من أبناء نادي سموحة ولا يصح ما يُقال عني".

وأكد: "لو اللائحة الخاصة بالمدربين تسمح لي لكنت قدمت استقالتي من زمان"، علمًا بأن المدرب إذا تمت إقالته سيتيح ذلك له فرصة العمل في نادٍ آخر، بينما لو رحل أو استقال أو فسخ العقد من طرفه لا يستطيع تولي تدريب فريق آخر في نفس الموسم.

وأضاف: "كان لابد من ابعاد الهاني سليمان عن المباريات في الفترة الحالية لأنه كان بعيدا عن التركيز من الناحية الفنية".

وأتم: "فاض بي الكيل وعيب ما يحدث معي عبر القنوات الفضائية وما يصدر من رئيس النادي".