قبل بيانه العاجل .. اتصالات مكثفة من بايدن لحلفائه الأوروبيين بشأن أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالات بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسي وزراء إيطاليا وبريطانيا جورجيا ميلوني وريشي سوناك، كجزء من التنسيق الوثيق لدعم أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاءت المحادثة بعد أن أعلنت ألمانيا أنها سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا من مخزونها الخاص، والموافقة على الشحنات من دول أوروبية أخرى.

ومن المتوقع أن تحذو الولايات المتحدة حذوها من خلال تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية، وأعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يلقي الرئيس جو بايدن بتصريحات حول الدعم المستمر لأوكرانيا.

وتستعد الولايات المتحدة للموافقة على إرسال حوالي 30 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا.

وكشف مسؤول أمريكي، أن البيت الأبيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، لافتًا إلى أن الإعلان الرسمي من قبل الرئيس جو بايدن قد يكون اليوم الأربعاء.

ونقلت "روسيا اليوم"، أن المسؤول الأمريكي أوضح أنه بعد اتخاذ هذا القرار لن يتم توفير الدبابات من مخزون البنتاجون، بل سيتم شراؤها.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء، وضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال دبابات أبرامز أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، حيث يمكن أن تصدر إعلانًا في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المداولات.

وقال مسؤولون إن توقيت التسليم الفعلي للدبابات ما زال غير واضح ويستغرق الأمر عادة عدة أشهر لتدريب القوات على استخدام الدبابات بشكل فعال، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويمكن أن يكون الإعلان عن الدبابات جزءًا من محاولة لكسر الجمود الدبلوماسي مع ألمانيا ، والتي أشارت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها لن ترسل دباباتها من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا ما لم توافق الولايات المتحدة أيضًا على إرسال دبابات إم 1 أبرامز.

وكان كبار مسؤولي الأمن القومي في الإدارة يفكرون بنشاط في الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لإقناع ألمانيا بإرسال دبابات ليوبارد.