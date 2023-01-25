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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأكيدًا لـ صدى البلد .. أحمد سامي مديرًا فنيًا لـ سموحة

مجلس سموحة واحمد
مجلس سموحة واحمد سامي

أعلن نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر تعيين أحمد سامي مديرا فنيا للفريق الاول خلفا لطارق العشري.

وأعلن صدى البلد توصل مسئولي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر لاتفاق مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفا لطارق العشري الذي تولى المدير الفني السابق للموج للأزرق.

وعلم صدي البلد إنهاء مسئولي سموحة كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق سابق قررت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا توجيه الشكر إلى الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مكتفية بالفترة التي قضاها مع الفريق.

وأكدت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أنها اتفقت مع الكابتن أحمد سامي على فسخ العقد بالتراضي، في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

 

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