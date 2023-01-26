مارسيل كولر ينغمس مع الحضارة المصرية بهذا المنشور| شاهد

شارك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر صورة مع صانعة الخبز، مشيراً إلي نبذة تاريخية من الحضارة المصرية القديمة، وعلق: “كلمة عيش تستخدم في اللهجة المصرية للإشارة الي الخبز للتعبير عن الحياة”.

عزز فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، صدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 1-0، مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري المصري.

وشهدت هذه الجولة أيضًا، خسارة الزمالك الغريم التقليدى للنادي الأهلي أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم أيضًا.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 37 نقطة معززا الصدارة بفارق 6 نقاط عن فيوتشر أقرب منافسيه.