مدرب ساوندرز الأمريكي: جاهزون لمونديال الأندية ونتمنى مواجهة الأهلي.. فيديو

قال بريدراج بريكي المدرب المساعد لسياتل ساوندرز الأمريكي، أن فريقه جاهز للمشاركة في بطولة كأس العام للأندية والتي تستضيفها المغرب، خلال الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمدينتي الرباط وطنجة.



وأضاف بريكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريقه يتطلع للمشاركة بشكل جيد في مونديال الأندية، بعد غياب 3 أشهر عن المباريات بسبب عدم بدء الموسم حتى الآن.



وواصل بريكي، أن الفريق لديه طموح لتحقيق مركز متقدم في البطولة، قائلاً «لم نسافر للمغرب من أجل اللعب بشكل دفاعي، لكن من أجل الظهور بشكل جيد، وننتظر المنافس القوي ونتمنى مواجهة الأهلي».