تطور جديد في أزمة كلاتنبرج مع الزمالك واتحاد الكرة.. تفاصيل

أكد الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه سوف يظهر في أحد البرامج التليفزيونية اليوم ببلاده لكشف كافة التفاصيل والأسباب الرئيسية لمغادرته مصر وتقديم استقالته.

وقال مارك كلاتنبرج في تصريحات تليفزيونية مقتضبة لبرنامج الماتش بقناة صدي البلد نقلها علي لسانه الإعلامي هاني حتحوت: "أعتذر عن عدم الظهور معكم لأنني اتفقت بالفعل على حوار تليفزيوني يوم الخميس".

وأضاف: "حازم إمام يعرف كل تفاصيل عقدي مع اتحاد الكرة، ولا أعرف لماذا لم يتحرك، اتفقنا على عدم منحي راتب من 19 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وعدت إلى مصر بالفعل يوم 13 ديسمبر".

وأوضح :"خلال فترة كأس العالم عملت لمصر بشكل يومي، رغم إن المتوقع وقت عمل التعاقد كان عدم وجود مباريات للدوري خلال المونديال، عقدي لا يتضمن ضرورة وجودي في مصر بشكل دائم ولكن بعد توقيع العقود تغير كل شيء".

وتابع: "أرسلت لوليد العطار خطة العمل، وسياسة مواقع التواصل الاجتماعي، ولوائح التحكيم يوم 18 يناير ولكنه لم يرد على رسائلي، تعييناتي للحكام تم تغييرها، وعليكم أن تسألوا عن السبب".

وبسؤال كلاتنبرج هل سيدفع الشرط الجزائي؟ قال "هل أطلعوك على العقد؟ أم أنهم يتحدثون فقط؟ اسألهم عن بنود تعاقدي".

واختتم رئيس لجنة الحكام السابق تصريحاته "سألت اتحاد الكرة عن إساءات رئيس الزمالك لي في اجتماعي مع اتحاد الكرة، قالوا لي "لن نستطيع أن نفعل شيئا، - أنتم في مصر تمتلكون عددا من الحكام الجيدين، وعددا من الحكام الخائفين".

