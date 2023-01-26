شبانة: انتهاء أعمال الترميم وافتتاح واجهة مبنى "الصحفيين" قبل انتخابات التجديد النصفي

أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد شبانة أنه سيتم الانتهاء من أعمال ترميم وتجديد واجهة النقابة وافتتاحها بالشكل الجديد قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في مارس المقبل، مستبعدا بشكل تام ما تردد حول احتمال إجراء الانتخابات خارج المبنى؛ بسبب الترميم.



وأوضح شبانة، المشرف على أعمال الترميم والتجديد لواجهة المبنى- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الأعمال القائمة تتم وفقا لأعلى مستوى فني وهندسي، مع مراعاة الصالح العام للنقابة من الناحية المالية، حيث تستهدف تحقيق أفضل هيئة للواجهة الضخمة بأقل تكلفة، قائلا "لم تزد تكلفة تجديد وترميم الواجهة جنيها واحدا منذ إبرام الاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال الترميم".



وأشار إلى أن وتيرة العمل بالواجهة تقيدت بموارد النقابة، حيث تزامن بدء العمل مع التداعيات المالية والصحية لوباء "كورونا" التي أصابت قطاعا كبيرا من الجمعية العمومية للصحفيين، مع ثبات اشتراك النقابة ومحدودية الموارد المالية.



ولفت إلى أنه على الرغم من الارتفاعات الضخمة لأسعار المواد المستخدمة في أعمال الترميم، استمرت الشركة المنفذة بالعمل دون زيادة التكلفة على الإطلاق، رغم أن المواد الخام والأدوات الكهربائية المستخدمة واردة من الخارج.



ورفض شبانة ما وصفه "باستخدام أعمال الترميم من أجل التشكيك في النقابة ومجلسها لأغراض انتخابية"، مشددا على أن كل القرارات الخاصة بالأعمال التي بدأت ومازالت مستمرة لتجديد الواجهة اتخذت داخل مجلس النقابة، ولم يتم أي منها دون الرجوع إليه مع عرض جميع التطورات بشأنها، وأن هذه الأعمال تجري بإشراف كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي تمثل أكبر جهة استشارية متخصصة في مصر.