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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد جلسة تصوير في البانيو.. إطلالات أثارت بها مايان السيد الجدل |شاهد

مايان السيد
مايان السيد

حظيت جلسة التصوير التى خضعت لها مايان السيد باهتمام واسع من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت مايان السيد، بنشر صور من جلسة التصوير التى خضعت لها وهي ترتدي فستان سواريه داخل “ البانيو ” .

لم تكن تلك الإطلالة الأولي لـ مايان السيد التى تحظي باهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بل إن بعض من تلك الصور أثارت جدل بينهم.

في البانيو .. جلسة تصوير جريئة لـ مايان السيد | شاهد

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وكان آخر أعمال مايان السيد وهو الفيلم الكوميدي "هاشتاج جوزني"، والذي يعتبر عودة لإحياء الأفلام الكوميدية ذات الحس الرومانسي الممتزجة بعدد من الأغاني الجميلة، وهي نوعية الأفلام التي افتقدتها السينما العربية كثيرًا في السنوات الأخيرة.. ويحتوي الفيلم على الكثير من المفاجآت من خلال عدد من الاستعراضات والتي يقدمها مجموعة من نجوم الغناء المصري.

وتدور أحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع (مايان السيد)، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث. ويشارك في بطولة فيلم "هاشتاج جوزني" بيومي فؤاد، وصابرين، ودينا، وإسلام إبراهيم، وريهام الشنواني، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، ولبنى عزت، وعدد آخر من الفنانين.

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