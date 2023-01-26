ننشر الصور الأولى لاكتشاف أثري جديد بسقارة

يعلن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، بعد قليل، عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، في مؤتمر صحفي عالمي.

وقال "حواس"، على هامش محاضرة له في معرض رمسيس وذهب الفراعنة الذى أقيم في متحف دي يونج بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية منذ عدة أيام، إنه يبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي، والملكة عنخ اسن آمون، من خلال المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية، وسوف يعلن هذا العام عن اكتشافات داخل هرم الملك خوفو.

وأكد أن مصر آمنة، وهي البلد الوحيد الذي أقيم فيه عرض لأكبر بيوت أزياء في العالم، مثل “ديور” في الهرم، و"ستيفانو ريتشي" أمام معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر.

ودعا حواس الشعب الأمريكي لزيارة مصر.

80b72424-ce1c-44ae-9435-efa38f7a06dc

5e327a42-e1a4-4858-b1b1-3d86e9ef3b00

dae310c5-3572-4a4a-bc17-e39b2fb21414

c15487a0-b1d2-4d78-8deb-d231ab7ebc66