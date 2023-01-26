عمولات وإحالة للنيابة.. بازوكا يفجر مفاجأة بشأن النادي الإسماعيلي| فيديو

أكد الكابتن سيد عبد الرازق بازوكا لاعب الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي صاحب فضل كبير عليه، قائلا: "ده بيجري فى دمي"، وأن تلك الحالة التى يمر بها النادي تعتبر الأصعب على مر التاريخ.

وأضاف لاعب الإسماعيلي السابق، خلال حواره على قناة دي إم سي، أن تلك الحالة الصعبة مرت بالإسماعيلي مرة واحدة من قبل عندما ذهب لاعبي الفريق للقناة وهبط الفريق.

وأوضح أنه يحذر من هبوط النادي هذا العام بعد النتائج غير المقبولة، وأن ما يحدث فى الإسماعيلي يتطلب المحاسبة والتحقيق فى النيابة.

وطالب الجهات المسئولة بالنيابة، بالتحقيق مع كل شخص تسبب فى مشكلات بالنادي، أو ما تسبب فى الحصول على أموال بدون وجه حق.

وأشار إلى أنه طوال الوقت لا يحب الحديث عن النادي، ولكن حبه لـ الإسماعيلي يجعله يتحدث، بسبب الأموال التى تدفع لـ بعض المدربين، والعمولات التى تأخذ بالمخالفة للقانون.

وانفعل على الهواء وكشف أن هناك بند غريب فى عقود المدربين، منها "منحة عقد"، وأن تلك يعنى عمولات وأشياء غير مقبولة.