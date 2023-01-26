غير متوقعة .. بولندا تفجر مفاجأة بشأن خطة ضم أوكرانيا لـ روسيا

كشف وزير المالية البولندي السابق، ياتسيك روستوفسكي، عن خطة لدعم ضم أوكرانيا إلى روسيا حال هزيمة كييف في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة “Do Rzeczy”، زعم السياسي البولندي أن الحكومة كانت لديها تعليمات تتضمن رفض دعم سيادة أوكرانيا في حالة هزيمة كييف في الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة،

وقال: "أعتقد أن حزب القانون والعدالة الحاكم، قبل النزاع، حينما علموا بالفعل أنه حتمي، كانت لديهم خطة بديلة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البولندي السابق، رادوسلاف سيكورسكي، إن وارسو فكرت في تقسيم أوكرانيا في المرحلة الأولى من العملية العسكرية الروسية.

وقال سيكورسكي لإذاعة “ZTE” البولندية، عندما سئل عما إذا كان يعتقد ذلك أن "حكومة حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا كانت في مرحلة ما تفكر في التقسيم، إنه “لولا بطولة زيلينسكي ومساعدة الغرب لكان الامر مختلفا".

ودحض رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكي، كلمات سيكورسكي.

وكتب مورافيكي على “تويتر”: "تصريحات رادوسلاف سيكورسكي لا تختلف عن الدعاية الروسية. يجب أن يزن وزير الخارجية السابق كلماته”.

وأضاف: “أتوقع منه أن يتراجع عن هذه التصريحات المخزية”.