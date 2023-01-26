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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا.. ويصف بوتين بـ“لا أحد”

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، باعتباره «لا أحد» ولا يستحق التحدث معه.

وكان الزعيم الأوكراني قد ادعى في وقت سابق أن بوتين قد لا يكون على قيد الحياة على الإطلاق.

وأدلى رئيس الحكومة في كييف بهذه التصريحات في مقابلة مع  شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وقال زيلينسكي: “هذا ليس مثيرا للاهتمام بالنسبة لي. ليس من المثير للاهتمام أن نلتقي. ليس من المثير للاهتمام الكلام”.

وادعى أن بوتين لم يكن جديرا بالثقة، مضيفا: “أنا حقا لا أفهم من يتخذ القرارات في روسيا”.

وقال: “بعد فوات الأوان؟ ليس مثيرا للاهتمام. من هو الآن؟ بعد غزو واسع النطاق، بالنسبة لي هو لا أحد! لا أحد!”

وعندما سئل عن التصريحات، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس إنها لا تستدعي الرد.

وانتخب زيلينسكي على أساس برنامج للسلام، لكنه فشل في تحقيق ذلك، بحسب المسؤول الروسي.

وقال بيسكوف: “لم ينفذ اتفاقيات مينسك. علاوة على ذلك، اتضح أنه لم يكن لديه نية لتنفيذها. كان يستعد للحرب"، في إشارة إلى خارطة طريق السلام 2014-2015 لدونباس.

روسيا بوتين فلاديمير بوتين الكرملين الرئيس الأوكراني زيلينسكي

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