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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: اجتماع بدء انطلاق مشروع تنفيذ شبكات التجمع القروي أبو شنب-العجميين

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس الشركة أثناء اللقاء

نظمت شركة الرواد  اجتماع بدء انطلاق  مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي  بالتجمع القروى ابو شنب -العجميين، حيث تم استعراض الالتزامات التعاقدية للمقاول ومواعيد تقديمها وتنفيذها ووضع كافة التوصيات الخاصة بالتنفيذ على كافة المستويات .

وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - ممثلى الشركة القابضة -وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU- استشارى  تنفيذ المشروع (ستانتيك ) اللجان المجتمعية K.

أكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس الادارة على أهمية الالتزام بما ورد بالأدلة التشغيلية للمشروع وأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وضرورة التواصل الاجتماعي. مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين بالمحافظة من خلال توصيل الصرف الصحي لكافة القرى علاوة على المساهمة فى حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على جودة مياه بحيرة قارون .

جدير بالذكر ان مشروع توسعات الصرف الصحي بتجمع ابو شنب العجميين يخدم قرى شرف الدين -  طحاوي -  هويدي -  سرور -  ابو نصار - العيسوى - ابو سعده- وعزب كيرمان صيدناوي -  جنيدي ويصا  - زكي ويصا  - نعيم عبد العزيز  - رسلان - مختار عيسى -  عبد القوي سالم - الزرابي ويتكون من شبكات انحدار بطول ٥٣ كم وخطوط طرد تصل إلى ١٧ كم وعدد ٩محطات رفع بإجمالي طاقة تصميميه  ١٤٥٨٩ م٣ / يوم ومدة التنفيذ ١٨ شهرا.

 

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