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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العرابي: زيارة الرئيس السيسي إلى الهند نقطة تحول في علاقات البلدين.. فيديو

صدى البلد

قال السفير محمد العربي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر والهند تضعان أسس جديدة لعلاقات دولية أكثر نضجا بعيدة عن تنافس الدول الكبرى.

 

وأضاف السفير محمد العربي، وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مصر لديها رصيد كبير من العلاقات القوية التي يمكن أن نبني عليه نموذج جديد يتوافق مع التطورات العالمية".

 

وأشار السفير محمد العربي، وزير الخارجية الأسبق،: "هناك رصيد تاريخي طويل في العلاقات المصرية الهندية، فضلا عن التقارب بين الشعبين".

 


وأكد السفير محمد العربي، وزير الخارجية الأسبق: "زيارة الرئيس السيسي إلى الهند تمثل نقطة تحول كبير في العلاقات المصرية والهندية، وسيكون لها انعكاس على مستوى العلاقات الدولية".

 

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