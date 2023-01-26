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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع ينذر بانهيار.. الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي أمام نظرائه في الشهر الافتتاحي لعام 2023 حيث يتضاءل دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كمحرك رئيسي في أسواق العملات ويركز المستثمرون على سياسات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

وجذبت حملة رفع أسعار الفائدة الكبيرة التي أطلقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستثمرين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مما أدى إلى اندفاع نحو الدولار.

ولكن مع تباطؤ البنك المركزي الأمريكي في زياداته في تكاليف الاقتراض، تراجعت العملة مقابل نظيراتها.

تراجع كبير

وانخفض الدولار 1.4٪ في يناير مقابل ست عملات رئيسية، مما يجعله في طريقه لتسجيل انخفاضه الشهري الرابع على التوالي.

ويتم تداوله الآن عند مستويات شوهدت آخر مرة في مايو 2022.

الفيدرالي الأمريكي لم يعد  في مقعد القيادة

وقال مازن عيسى، كبير محللي الصرف الأجنبي في “TD Securities”، "لم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مقعد القيادة، وترى أن ذلك يلعب عبر مساحة الصرف الأجنبي". بمجرد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سينهي وتيرته بزيادات قدرها 0.75 نقطة مئوية في ديسمبر، قرر الاحتياطي الفيدرالي فعليًا التخلي عن قيادة السياسة لنظرائه العالميين".

أوروبا واليابان تسيطران

وقامت البنوك المركزية في أماكن أخرى باختيار زمام الأمور، وعلى الأخص البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

ومن المتوقع أن يلتزم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية بينما ينخفض ​​بنك الاحتياطي الفيدرالي. بالنسبة إلى بنك اليابان، قد لا يزال رفع أسعار الفائدة بعيدًا بعض الشيء، لكن استرخاء شهر ديسمبر في سياسته المتمثلة في تثبيت عائدات السندات طويلة الأجل بالقرب من الصفر قد أثار التكهنات بأن حقبة السياسة النقدية المتساهلة للغاية في اليابان تقترب من نهايتها.

وساعدت هذه النظرة الأكثر تشددًا على تعزيز كل من الين واليورو، اللذين عادا إلى أقوى مستوياتهما منذ ربيع عام 2022.

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ويمكن أن توفر قرارات السياسة النقدية الأسبوع المقبل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مزيدًا من الأدلة حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيفعل ذلك ويتخلى عن موقعه القيادي هذا العام.

وقال آلان روسكين، كبير المحللين الاستراتيجيين الدوليين في دويتشه بنك: "كان عام 2022 هو العام الذي يتماشى فيه كل شيء مع الدولار. كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقود زمام الأمور فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وكانت الحرب في أوكرانيا وسياسات انعدام كوفيد في الصين بمثابة صدمات مواتية في شروط التبادل التجاري”.

وأضاف: "كل هذه الأشياء تلاشت في نفس الوقت".

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