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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تهدد بمقاطعة أولمبياد باريس 2024 حال شاركت روسيا وبيلاروس

أوكرانيا
أوكرانيا

هددت أوكرانيا، اليوم الخميس، بمقاطعة أولمبياد باريس 2024 إذا سمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة، وهو احتمال وصفه وزير الرياضة في البلاد بأنه “غير مقبول”.

قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه يجب “استكشاف طرق السماح للمتنافسين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة”، على الرغم من تهميشهم من معظم الرياضات الأولمبية منذ غزو أوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال وزير الرياضة الأوكراني، فاديم جوتسايت، اليوم الخميس، مثل “هذا الوضع غير مقبول لبلدنا”.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منع الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد باريس عام 2024.

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وقال «زيلينسكي» للرئيس الفرنسي خلال مكالمة هاتفية إن الرياضيين الروس يجب ألا يكون لهم مكان في أولمبياد باريس 2024.

وتعد فرنسا أحد أبرز الداعمين لأوكرانيا في أزمتها مع روسيا، ففي الساعات الماضية أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إعداد بلاده وفرنسا خطة لتزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي "سامب-تي"، الذي يمكن كييف من استهداف طائرات على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، والصواريخ على مسافة تصل إلى 25 كيلومترا.

أوكرانيا روسيا بيلاروس فرنسا أولمبياد باريس

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