1453 قضية فى يوم.. شرطة التموين تداهم محتركى السلع ومروجى المنتجات المغشوشة

شرطة التموين تضبط 4 قضايا لحجب الأرز بكمية 19 طنا

ضبط 14 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية تقدر بـ 113 طنا

إحباط محاولات لحجب 6 أطنان دقيق و4 أطنان مكرونة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1453) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (4) قضايا حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (19,110 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (30) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (20,250 طن أرز أبيض "عينى") ، (72) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (190,106 طن أرز شعير "مستندى") .. ضبط (2) قضايا بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (9,400 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط (14) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (113 طن أعلاف حيوانية "عينى") وكذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (6,125 طن دقيق أبيض "عينى" – 4,320 طن مكرونة) ، وكذا ضبط (540) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء ، بمضبوطات بلغت (10,450 طن دقيق أبيض "عينى" – 1,250 طن "سكر - مكرونة" – 1870 عبوة متنوعة – 1,500 طن أسمنت "عينى" – 4098 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (465) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" - 125 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 119 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 202 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (32,950 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 900 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (34) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (19,784 طن "سلع ومواد تموينية "عينى" – 361530 لتر مواد بترولية "عينى - مستندى" – 23,950 طن أسمدة زراعية مُدعمة "عينى") .. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (305,245 طن "مستندى – عينى") أبرزها (23,950 طن دقيق بلدى "مستندى" – 900 كيلو جرام دقيق بلدى "عينى" - 16,575 طن دقيق أبيض "عينى" - 39,360 طن أرز أبيض "عينى " – 190,106 طن أرز شعير "مستندى" – 5,570 طن "مكرونة – سكر" – 19,784 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 1870 عبوة متنوعة – 361530 لتر مواد بترولية "عينى - مستندى" – 4098 عبوة سجائر – 122,400 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 23,950 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 1,500 طن أسمنت "عينى") .

كان أبرزها ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (24,75 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (مالك مضرب أرز بدون ترخيص - بمحافظة البحيرة) ، وبحوزته كمية قدرها (15,11 طن أرز أبيض "عينى") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته كمية قدرها (6,12 طن دقيق أبيض "عينى" – 3,755 طن أرز أبيض "عينى") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية - بمحافظة الدقهلية) ، لتجميعه كمية قدرها (6,15 طن "سكر – زيت" تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر .

ونجحت الحملات فى ضبط (المدير المسئول عن مضرب أرز بدون ترخيص - بمحافظة الغربية) ، وبحوزته كمية قدرها (5 طن أرز أبيض) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة الغربية) ، وبحوزته كمية قدرها (6 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (72) قضية بنطاق محافظات "الدقهلية – البحيرة – دمياط – الشرقية" بمضبوطات بلغت (190,106 طن أرز شعير "مستندى").

كما إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديرية أمن "الشرقية - الإسماعيلية" بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعهم مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء حيث أسفرت الجهود عن ضبط (9) قضايا بمضبوطات بلغت (360530 لتر مواد بترولية " عينى ومستندى").

كما إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن "الغربية" بحملة نوعية لضبط قضايا الإستيلاء على الدعم والسلع الغذائية مجهولة المصدر والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً .. حيث أسفرت الجهود عن ضبط (118) قضية بمضبوطات وزنت (66,103 طن – 24153 عبوة – 30590 قطعة).

وتم ضبط (مالك محل لتجارة مواد العطارة) بمحافظة سوهاج ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن سكر حر) بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (42) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (5185 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.