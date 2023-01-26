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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: بعد جولة في معرض الكتاب هذا البلد لا يمكن ينهزم

صدى البلد

 

علق الاعلامي ابراهيم عيسى، على انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا: "بعد جولة في معرض الكتاب هذا البلد لا يمكن أن ينهزم أبدا ولا يمكن أن نخشى على مصر من المصريين ورغم الظروف الصعبة الاقتصادية الطائحة في الناس هناك اقبال على الكتب".

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه رغم هذا الارتفاع المروع للأسعار إلا أن معرض الكتاب مزدحم ممتلئ بهجة وبشر وإقبال وحماس وشغف بالكتب والكتاب، مؤكدا أن معرض الكتاب ملئ  بالاحتفالات وندوات وكتب في معارض ودور النشر ويزدحم حولها عشرات الالاف.

وتابع: "المشهد في معرض الكتاب مبهج ويستدعي فخر حقيقي لأنه رغم المصاعب الخطيرة التي يعاني منها دور النشر المصرية إلا أنها صامدة والناشرين المصريين بيعملوا ما يقارب المعجزة ووسط ارتفاع أسعار الورق الكتب جديدة وتزين رفوف مصر".

إبراهيم عيسى حديث القاهرة معرض الكتاب القاهرة والناس معرض القاهرة الدولي للكتاب

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