تحول مفاجئ في حالة الطقس.. الأرصاد: اليوم أعلى درجة حرارة بفصل الشتاء

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة وخلال الأيام المقبلة، مؤكدا وجود تحول مفاجئ في حالة الطقس

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" مع الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي ام سي"،:" هناك موجة من الإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وتابع:"على مدار سنوات طويلة نتعرض إلى موجات دافئة تصل فيها درجات الحرارة إلى قيم مماثلة، مضيفا:" اليوم الجمعة تصل درجة الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية وهي أعلى درجة خلال شهر يناير أبرد شهور فصل الشتاء".

وأكمل:"رغم الارتفاع في درجات الحرارة ولكن في ساعات الليل تبدأ الكتل الهوائية والأرض تفقد كميات الحرارة التي اكتسبها مع خلو السماء من السحب وتنخفض حتى تصل الصغرى إلى قيم منخفضة”.