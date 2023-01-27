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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جديدة في واتساب على أندرويد.. قريبا

واتساب
واتساب

يطور تطبيق التواصل الفوري واتساب WhatsApp، ميزة جديدة خاصة بهواتف أندرويد والتي من شأنها إضافة محرر نصوص جديد لأداة الرسم.

ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، أطلق واتساب الإصدار رقم 2.23.3.4، من نسخة بيتا لنظام التشغيل أندرويد، على متجر جوجل بلاي، تضم ميزة جديدة لإنشاء محرر نصوص جديد لأداة الرسم وهذه الميزة قيد التطوير حاليا ولكنها ستكون متاحة في المستقبل القريب.

 

 

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وبحسب موقع "WABetaInfo" الإلكتروني، المتخصص بأخبار "واتساب"، تعمل خدمة التراسل الشهيرة على تحسين وإضافة إمكانات جديدة إلى أدوات الرسم الخاصة به.


وفي الإصدار التجريبي رقم 2.22.9.7 لنظام أندرويد الذي تم إطلاقه خلال العام الماضي، حصل التطبيق على إمكانيات إضافية، بما في ذلك إضافة أقلام رصاص جديدة لمحرر النصوص.

وفي الوقت الحالي، كشف WABetaInfo أن الإصدار التالي من محرر النصوص سيوفر إعادة تصميم جديدة كما تعتزم خدمة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا" إضافة 3 ميزات جديدة إلى الوظيفة المحسنة، إليك ما هي:

مزايا جديدة يوفرها محرر نصوص واتساب المعدل

- يسهل محرر النصوص الجديد على واتساب، التبديل بين الخطوط المختلفة بمجرد النقر فوق البدائل المتاحة أعلى لوحة المفاتيح، مع إتاحة واجهة جديدة ستجعله يعمل بشكل أكثر كفاءة وسرعة.

- ستمنح ميزة واتساب الجديدة القدرة على تغيير محاذاة النص، كما ستوفر لك مزيدا من المرونة حول كيفية تنسيق النص الخاص بك في الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF من خلال السماح لك بتحديد اتجاه القلم لليسار أو الوسط أو اليمين.

- يمكنك أيضا تغيير خلفية النص، مما يسمح للمستخدم باختيار لون مختلف للفت الانتباه إلى قسم معين، ولا تزال هذه الوظيفة قيد التطوير حاليا وإتاحتها لمختبري الإصدارات التجريبية من التطبيق على أندرويد.

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