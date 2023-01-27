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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

الكابتن معين الشعباني
الكابتن معين الشعباني

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع الكابتن معين الشعباني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم ، خلفًا للكابتن أحمد سامي .

كواليس أول تدريب لـ معين الشعباني مع سيراميكا كليوباترا.. فيديو

ويبدأ الكابتن معين الشعباني مهمته في قيادة نادي سيراميكا كليوباترا، خلال لقاء نادي بيراميدز في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

9 ألقاب

ويملك الكابتن معين الشعباني سجلًا تدريبيًا حافلًا، إذ سبق له قيادة نادي الترجي التونسي، وحقق معه لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، بخلاف الفوز بالدوري التونسي ٥ مرات، وكأس السوبر التونسي مرتين.

خاض معين الشعباني المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا أول تدريباته مع الفريق الأول استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

 

ولمتابعة المزيد حول تولي الكابتن معين الشعباني تدريب فريق سيراميكا كليوباترا وكواليس أول تدريب .. تابع الفيديو جراف التالي: 

نادى سيراميكا كليوباترا معين الشعباني احمد سامي بيراميدز الجولة السادسة عشر

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