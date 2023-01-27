صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع الكابتن معين الشعباني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم ، خلفًا للكابتن أحمد سامي .

ويبدأ الكابتن معين الشعباني مهمته في قيادة نادي سيراميكا كليوباترا، خلال لقاء نادي بيراميدز في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

9 ألقاب

ويملك الكابتن معين الشعباني سجلًا تدريبيًا حافلًا، إذ سبق له قيادة نادي الترجي التونسي، وحقق معه لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، بخلاف الفوز بالدوري التونسي ٥ مرات، وكأس السوبر التونسي مرتين.

خاض معين الشعباني المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا أول تدريباته مع الفريق الأول استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

ولمتابعة المزيد حول تولي الكابتن معين الشعباني تدريب فريق سيراميكا كليوباترا وكواليس أول تدريب .. تابع الفيديو جراف التالي: